Yeşilırmak'tan izinsiz girdiler, Bostancı'da tutuklandılar

Kıbrıs’ın güneyinden Yeşilırmak geçiş noktasından muhaceret işlemi yaptırmadan kuzeye geçtikleri gerekçesiyle "Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme ve Girme" suçlamasıyla tutuklanan E.A. ile M.E. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların aynı gün Bostancı barikatından çıkış yapmaya çalışırken tespit edilerek tutuklandığını, E.A.'nın üzerinde Kıbrıs Rum Ulusal Muhafız Kuvvetleri'nde yedek subay adayı olduğuna ilişkin belge bulunduğunu açıkladı.

Bostancı'da tespit edilerek tutuklandılar

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Orçun Karadayı olguları aktardı.

Polis, 12.07.2026 tarihinde, saat 13.02 sıralarında, zanlıların Yeşilırmak geçiş noktasında bulunan pasaport kontrol noktasında herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine salon araç ile izinsiz giriş yapmak suretiyle “1. Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, zanlıların, aynı gün Bostancı geçiş noktasından KKTC’den çıkış yapmaya çalıştıkları sırada tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis, soruşturma başlatıldığını, E.A.’nın üzerinde Kıbrıs Rum Ulusal Muhafız Kuvvetlerinde Yedek Subay aday olarak görev yaptığına dair belge bulunduğunu kaydetti. Polis, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların gönüllü ifadelerinin araştırılacağını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.