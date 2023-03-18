Yağmurlu Lefkoşa gecesinde cazla ısınmak

Murat OBENLER

Güney Lefkoşa’da haftanın 3-4 gecesi caz,blues,world music ağırlıklı programlarıyla cazseverlerin uğrak yeri olan Sarah's Jazz Club’da Gilad Atzmon,Amos Hoffman ve Irenaeos Koullouras Trio 16 Mart Perşembe ve 17 Mart Cuma gecesi sahne alarak yağmurlu ve soğuk geçen Lefkoşa gecelerini cazın sıcacık ruhuyla ısıttı.

Müthiş atmosferi ve gerek yurtdışından gerekse Kıbrıstan caz müzisyenlerinin uğramadan geçmedikleri sahnesi ile başkentli cazseverlerin favori mekanı olan Sarah's Jazz Club, iki gece de Gilad Atzmon,Amos Hoffman ve Irenaeos Koullouras Trio’yu ağırladı.



Cazseverler samimi ortamda caz müziğinin keyfine vardılar

İsrail doğumlu çoklu enstrüman kullanan İngiliz caz sanatçısı ve yazarı Gilad Atzmon,Orta doğu ile Modern caz temalarını başarıyla harmanlayarak 5 solo albümüne yansıtan İsrailli tanınmış caz gitaristi ve ud sanatçısı Amos Hoffman’a Kıbrıs'tan da Irenaeos Koullouras Trio(Irenaeos Koullouras/ Kontrabass, Stelios Xydias / Vurmalı ve Christos Yerolatsitis / Piyano) eşlik etti.

Tali Atzmon ile Ioanna Troullidou’nun da konuk sanatçı olarak olarak sahne aldığı gecede sevilen klasik caz parçaları yanında Gilad Atzmon ve Amos Hoffman’ın albümlerinden parçalar da icra edildi.



"Havana Noche" ile Havana gecelerine davetlisiniz

Perküsyoncu Constantinos Paouros tarafından kurulan ve ülkedeki farklı milletlerden müzisyenlerin oluşturduğu Latin-Küba müziği topluluğu Havana Noche, 24 Mart Cuma gecesi harika bir programla Sarah's Jazz Club’da sahne alacak. Küba,Kolombiya ve Kıbrıstan müzisyenlerin oluşturduğu grup Latin caz temelli, son cubano, salsa, timba ve cha-cha gibi tarzları icra ederek latin müziğinin ruhu ve enerjisini mekana yansıtacak. Yoğun talebin olduğu geceye katılmak isteyen sanatseverler online olarak yer ayırabilecek.