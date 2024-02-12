Yağmurlu hava geliyor
Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre yarından itibaren Cumartesi gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre yarından itibaren Cumartesi gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 17-20 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 13-19 Şubat tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, yarın çok bulutlu, zamanla yer yer sağanak yağmurlu; Çarşamba, Perşembe, Cuma parçalı ve çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yarın ve Çarşamba günleri yer yer kuvvetli esecek.