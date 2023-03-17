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Yağmur etkili oldu

Yağmur etkili oldu

Ülkemizde sağanak yağış sebebiyle bazı yollar sular altında kalırken araç sürücüleri su dolu yollardan geçmekte zorluk yaşadı.

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Ülkemizde sağanak yağış sebebiyle bazı yollar sular altında kalırken araç sürücüleri su dolu yollardan geçmekte zorluk yaşadı.

Hafta sonu ve pazartesi yağmurlu geçecek

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