Yağmur etkili oldu

Alçak basın sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesi etkisini sürdürürken hafta sonu ve pazartesi, yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Mart tarihleri arasında bölgede beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre hava yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi de parçalı zamanla az bulutlu doğu kesimler öğleye kadar sağanak yağmurlu geçecek.

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise açık ve az bulutlu hava etkili olacak.

Hava sıcaklığı 18-21 derece dolaylarında seyredeceği bu sürede rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazar günü ise yer yer fırtınamsı esecek.

Meteoroloji Dairesi, yarın 10.00-17.00 saatleri arasında etkili yağış uyarısı da yapmış ve tedbirli olunmasını istemişti.