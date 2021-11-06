Hava tahminlerine göre, 12 Kasım’a kadar yağmur yok, hava sıcaklığı 30 dereceyi bulacak.

Meteoroloji Dairesinin 12 Kasıma kadar olan tahminlerine göre, yağmur beklenmiyor, hava az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.