Yağmur bekleniyor, hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji Dairesi yarın akşamdan itibaren 3 gün boyunca yağmur yağacağı tahmininde bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava, yarın akşam saatlerinden itibaren cuma günü ve hafta sonu yağışlı olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 22-25 derece, cuma ve cumartesi günleri 19-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli esecek.