Yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, bugün havanın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçeceğini açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi, bugün havanın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçeceğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, bir hafta boyunca havanın açık az bulutlu geçeceği, sıcaklığın iç kesimlerde 25-28 sahillerde ise 21-24 derece dolaylarında seyredeceği kaydedildi.
Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli perşembe günü ise fırtınamsı olarak esmesinin beklendiği ifade edildi.
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Etiketler : meteoroloji