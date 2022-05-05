Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün havanın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçeceğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, bir hafta boyunca havanın açık az bulutlu geçeceği, sıcaklığın iç kesimlerde 25-28 sahillerde ise 21-24 derece dolaylarında seyredeceği kaydedildi.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli perşembe günü ise fırtınamsı olarak esmesinin beklendiği ifade edildi.