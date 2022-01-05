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Yağışlı hava geliyor

Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren haftaya Salı gününe kadar sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. 

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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren haftaya Salı gününe kadar sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. 
Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi  ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.            
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu  yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak  esecek. 

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