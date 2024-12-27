Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yağışlı hava 31 Aralık’a kadar sürecek
Yağışlı hava 31 Aralık’a kadar sürecek

Yağışlı hava 31 Aralık’a kadar sürecek

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın 31 Aralık’a kadar devam edeceğini belirtti. 

A+A-

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın 31 Aralık’a kadar devam edeceğini belirtti. 

Dairenin 3 Ocak 2025’e kadar yaptığı tahminlere göre, 31 Aralık Salı’ya kadar yer yer sağanak, sabah saatleri de yer yer sisli;  31 Aralık Salı yağışlar yer yer doğu bölgelerinde olacak. Periyodun geriye kalan bölümünde ise parçalı bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde  15-18 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzeyden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. 

Bu haber toplam 227 defa okunmuştur
Etiketler :