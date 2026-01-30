Yağışlar 5 kilogramın altında kaldı

Ülkede son 24 saatte kaydedilen yağış miktarı metrekareye 5 kilogramın altında kaldı.

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar metrekarede kayda geçen yağış miktarlarını, “Dipkarpaz ve Zafer Burnu 4, Dörtyol, Esentepe, Geçitkale ve Tatlısu 3, Ercan, Mağusa, Mehmetçik, Salamis ve Ziyamet 2 kilogram” olarak açıkladı.

Yağış alan diğer yörelerdeki miktarın 0,1 ile 1 kilograma arasında olduğu belirtildi.