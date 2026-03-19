"Hayat pahalılığındaki yeni düzenleme seçim uğruna yapılan büyük bir yanlış"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hayat pahalılığı (HP) ödeneğine ilişkin yasa tasarısının Meclis’e sunulduğunu açıkladı. Düzenlemeye göre, Temmuz sonunda maaşlara yansıtılan 6 aylık HP yerine bu kez Nisan sonu maaşlarına 3 aylık HP’nin yansıtılması, kalan 9 aylık kısmın ise Ocak sonunda ödenmesi öngörülüyor.

Barçın, söz konusu değişikliğin ekonomik gerekçelerden ziyade siyasi hesaplarla hazırlandığını belirtti. UBP-DP-YDP Hükümeti'nin düşük oranlı dönemde 3 aylık ödemeyi yaparak ileride oluşacak daha yüksek HP yükünden kaçınmayı hedeflediğini dile getiren Barçın, vatandaşın zamlar karşısında korumasız bırakılacağını ifade etti.

Bütçe açığının yüksek seviyede olduğuna dikkat çeken Barçın, mevcut durumda HP ödeneğinin bütçeye ek yük getireceğini belirterek, düzenlemenin seçim uğruna yapılan büyük bir yanlış olduğunu sözlerine ekledi.