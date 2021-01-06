Yağış beklenmiyor

Hava sıcaklığı hafta boyunca 19-22 derece dolaylarında seyredecek, hava genelde bulutlu olacak,

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7 – 13 Ocak tarihleri arasında bölge, yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca parçalı bulutlu veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.