Yaga'nın Esnafa Hibe Programı Başvurularında Son Tarih 11 Temmuz

Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), “Esnaf ve Zanaatkârlar Salgın Destek Hibe Programı”na başvuruların devam ettiğini ve 11 Temmuz Pazar günü başvuru süresinin sona ereceğini bildirdi.

YAGA ofisinden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen “Covid-19 salgını nedeniyle kapalı kalan küçük işletmelere finansal destek sağlanması” amacıyla oluşturulan “Esnaf ve Zanaatkârlar Salgın Destek Hibe Programı”nın toplam bütçesi 15 milyon TL olarak belirlendi.

1877 BAŞVURU

Destek programı, Covid-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle yaşanan olası nakit akışı sorunlarının aşılmasına yardımcı olmak için uygun işletmelere finansal destek sağlama amacı ile oluşturulduğu belirtilen açıklamada, bugün itibariyle 1877 başvurunun yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hibe programına şu ana kadar Lefke ve İskele bölgelerinden 111 başvurunun alınması nedeniyle, ilgili ilçelerdeki esnaf ve zanaatkârlara daha fazla duyuru yapılması konusunda belediyelerle iletişime geçildiği belirtilirken, şunlar kaydedildi:

“Tüm başvurular onay aşamasında olup, Vergi ve Sigorta Daireleri ile koordinasyon içerisinde başvuru kontrolleri başlamıştır."

11 Temmuz 2021 Saat: 00.00’a kadar başvuruların kabul edileceği bu programa başvuru yapılırken; işveren kimlik kartı (görsel olarak sisteme yüklenecek) , banka IBAN/UBAN numarası, sigorta işyeri sicil numarası ve ilgili işyeri kayıt bilgilerinin yanında bulunması gereken bilgilerdir.

Küçük işletmelerin hedef alındığı bu programa, 2020 yılında yıllık cirosu veya yıllık gelir tablosu toplamı 2 milyon TL’nin altında olması, işveren dahil 0-9 çalışanı olan işletmeler başvuru yapabileceklerdir. Tarım ve turizm sektörleri farklı programlarla desteklenmesi planlanması nedeniyle, bu programa tarım ve turizm sektörü dışında kalan işletmeler başvuru yapabilecektir.

Esnaf ve Zanaatkârlar Salgın Destek Hibe Programı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen KKTC Başbakanlık (YAGA) ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi tarafından yürütülmektedir.

Bakanlar Kurulu kararı ile COVID-19 salgını sürecinde kapalı olan işletmeleri hedef alan programda, perakende satış yapan iş yerleri, mobilya imalatı, demir, çelik ve metal sanayi, bina inşaat yan sanayi, otomotiv tamir onarım, araç kiralama, lojistik ve ulaşım, yiyecek-içecek hizmetleri (unlu mamül üretimi hariç),tekstil-konfeksiyon imalatı, sanatsal faaliyet yapan işyerleri, berberler, kuaförler ve güzellik salonları, spor salonları, etütler, kreşler başvurabileceklerdir.

Detaylı başvuru bilgileri esnaf.kei.gov.tr ve esnaf.yaga.gov.ct.tr adreslerinde mevcut olup, başvurular sadece çevrimiçi olarak bu adreslerden yapılmaktadır.

Kayıt destek hattı için mesai saatleri içerisinde YAGA-KOBİGEM ofisine başvuru yapılabileceği gibi, (0392) 22 82 317 - (0392) 22 89 378 numaralı telefonlardan iletişime geçilebilecektir. Mesai saatleri dışında ise info@yaga.gov.ct.tr adresine mail göndererek veya YAGA-KOBİGEM Facebook sayfası üzerinden de, başvuru yapmak isteyen işletmelere destek sağlanmaktadır.”