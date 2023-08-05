Balıkesir Ağıllar Bölgesi'nde bu sabah 06:30 saatlerinde yabancı uyruklu 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgilere göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Balıkesir Ağıllar bölgesinde, işçi evinde kalan 43 yaşındaki Muhammad Bashır söz konusu ev içerisinde ölü olarak bulundu.

Aynı ev içinde kalan 32 yaşındaki Muhammad Asım Khan baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vadili sakini Cevat Elçioğlu evinde ölü olarak bulundu

04.08.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, 60 yaşındaki Cevat Elçioğlu Vadili’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

89 yaşındaki Remziye nine hayatını kaybetti

Lefkoşa’da dün saat 22:30 sıralarında, 89 yaşındaki Remziye Sözmener, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisin ani ölümlerle ilgili soruşturması sürüyor.