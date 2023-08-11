Yabancı kişilere ait banka kart bilgilerini kopyaladı

Cihangir’de faaliyet gösteren bir işyeri sahibi İ.K, 23-30 Temmuz tarihleri arasında yurt dışında yaşayan yabancı şahısların banka kartlarına ait bilgileri kopyalayıp, mail order sistemi ile kullanarak toplam 3 milyon 617 bin TL’yi sahtekarlıkla şirket hesabına yatırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinde görev yapan polis memuru Türkay Samancıoğlu, zanlının "Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek”, “Bilişim Sistemleri Kullanılarak Kredi Kartlarında Sahtecilik Yapmak”, “Sahte Resmi Belge Düzenleme”, “Tedavüle Sürme” ve “Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 10 Ağustos 2023 tarihinde KKTC’de faaliyet gösteren bir bankadan bazı şahısların kredi kartlarından rızaları olmaksızın bir işyerine ait pos cihazı aracılığıyla mail order yönetimi ile birçok işlem yapıldığına, 3.617.166 TL paranın konu iş yerinin hesabına aktarıldığına dair bilgi aldıklarını ve soruşturma başlattıklarını söyledi.

Polis, Cihangir’de faaliyet gösteren bir işyeri sahibi İ.K’nin tespit edilerek, mali polis tarafından tutuklandığını söyledi.

Zanlının iş yerinde arama yapıldığını kaydeden polis, şirkete ait fatura bloğu, işlemleri yaptığı pos cihazı ve içerisinde mail order formları bulunan laptop, birçok yabancı şahsa ait pasaport ve kart bilgileri bulunan 2 adet cep telefonu, kartlardan çekilişleri gösteren birçok slip ve para kasasında da yaptığı işlemler sonucu aldığı 40 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Yurt dışındaki şahısların kart bilgilerini kopyaladı

Polis, yürütülen soruşturma neticesinde, zanlının 23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında iş yerinde, yurt dışında yaşayan yabancı şahıslara ait çalıntı veya kopyalandığına inanılan kart bilgilerinin şifrelerini ve dolandırmak kastı ile iş yerinde bulunan pos cihazında kart sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında birçok kez mail order sistemi ile kullanmak suretiyle toplam 3.617.166 TL paranın sahtekarlıkla şirket hesabına yatmasını sağladığını açıkladı.

Soruşturmada zanlıya ait işyeri hesabına aktarılan paranın bir kısmının nakit çekildiğini, bir kısmının ise yine aynı şirkete ait başka hesaba aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi.

101 işlem yapıldı…

Polis, ilk tespitlere göre; 101 işlem yapıldığını belirtti.

Polis, zanlının, kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin şikayeti üzerine, kart sahiplerine gerçekte olmayan bir satış yaptığı yönünde 8 adet sahte faturayı düzenleyerek, konu faturaları bankaya vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Öte yandan iş yerinde ele geçirilen fatura bloğunda yapılan incelemede 12 adet kesilip tedavüle sürüldüğüne inanılan ve 14 adet de tedavüle sürülmek üzere hazırlanmış olduğuna inanılan fatura tespit edildiğini aktaran polis, bu yönde de soruşturma başlatıldığını açıkladı.

“Zanlı itiraf etti”

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, alınması gereken ifadeler ve emareler olduğunu, ayrıca mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan iki şahsın arandığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.