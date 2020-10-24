“Yabancı ülkelerden gelen bilinmeyen numaralara cevap vermeyin”

Tanınmayan yabancı ülke kaynaklı numaralar aracılığıyla telefon şebekeleri üzerinden yurt içindeki mobil telefon hatlarına gelen çağrılar, bazı kullanıcıların başına dert oldu.

Yabancı ülkeden gelen çağrılara cevap veren bazı GSM abonelerinin yolsuzluk amaçlı, art niyetli kişilerce dolandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu ücretin sadece ‘gelen çağrıya cevap verildiği zaman’ kişinin hattına yansıdığı ve abonelerin bu yolla dolandırıldığı kaydedildi.

Ülkedeki GSM operatörlerinden Telsim Genel Müdürü Fevzi Tanpınar, müşterilerden gelen bu tarz şikâyetleri değerlendirerek, mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını belirtildi.

Dönem dönem bu tarz sıkıntıların doğduğu ifade eden Tanpınar, operatörlere yapılan şikâyetler doğrultusunda bu tarz numaraların GSM operatörleri tarafından engellendiğini kaydetti.

Bu tarz yolsuzluk amaçlı gelen çağrıların gerek ihbar neticesinde gerekse operatörlerin fark etmesiyle engellendiğini anlatan Tanpınar, bunun için ‘yolsuzluk takibi’ ekiplerinin bulunduğunu, abonelerin bu haksız ücretlendirilmesinin silindiğini dile getirdi.

Tanpınar, yabancı ülkelerden gelen bu tarz çağrılara, tanınmaması durumunda cevap verilmemesini kaydetti.