“Ya uzlaşacağız ya da DAÜ’yü kurtaramayacağız”

DAÜ – SEN Başkanı Ercan Hoşkara, DAÜ’nün içinde bulunduğu mali krizden “çıkış” için 6 aydır üzerinde çalışılan protokol taslağında sona gelindiğini söyledi, “Ya taraflar uzlaşıya varacak ya da DAÜ’yü mali krizden kurtaramayacağız. Tam olarak bu noktadayız” dedi.

Lefkoşa’da basın toplantısı düzenleyen Hoşkara, “Krizden çıkışın anahtarının Hükümetin elinde olduğunu” söyledi.

DAÜ’nün bir süredir mali krizle gündemde olduğunu ve son 6 aydır bir protkol taslağı üzerinde çalıştıklarını anlatan Hoşkara, “Öyle görünüyor ki hükümet bu sorunun çözümü açısından en büyük yetkiye ve sorumluluğua sahip noktadıadır” dedi.

Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı ile bir süredir görüşmelerin yürütüldüğünü ve protokolün içeriğinin netleştirildiğini aktaran Hoşkara, “Küçük noktalara ince ayarlar yapılması gerekiyor. Tarafın imza noktasına gelmesi bekleniyor. Bunun olabilmesi için hükümetin nkararlılığını ortaya koyması gerekiyor. Bu basın toplantısıyla Başbakana çağrımızdır; iradeniz varsa; DAÜ’nün protokol taslağında yapılması gerekenleri yapın. DAÜ’nün bu krizi atlatabilmesi için, borçlanabilmesi için hükümetin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Protokolün yürürlüğe girmediğini ve Temmuz ayından bu yana maaşlarda yasadışı şekilde kesintiler yapıldığını belirten Hoşkara, “Sendika olarak bu konuda davalarımızı açtık. Aralık ve Ocak aylarında bu davaların sonuçlanması bekleniyor. Bu davaların sonuçlanmasını beklemeden uzlaşıya varmak ve DAÜ’yü mahkeme kararlarına bırakmamak için en doğru yaklaşım; Hükümetin, üzerine düşen adımı atmasıdır” dedi.

Hoşkara, “Hükümet, DAÜ’deki en üst noktayı; Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu atayan noktadadır. Bütçe açığını Bakanlar Kurulu’nda onaylayan da hükümettir. Hükümet, en çok yetkiye ve sorumluluğa sahip olan noktadadır. Biz üzerimize düşenin tamamını yapmış durumdayız. Bunun ötesinde DAÜ – SEN olarak yapabileceğimiz bir şey kalmamıştır” şeklinde konuştu.

Hoşkara, “anahtar artık hükümette. Başbakanın kendisinde... İradesi varsa, kısa sürede ortaya koymalı. Mali krizin çözülebilmesi için protokolün ve TİS’in uygulanması gerekiyor. Bu çağrımızı da Sayın Başbakana bir kez daha iletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaş Gökçe: “Protokol imzalanırsa 4 yıl içinde DAÜ ayağa kalkar”

DAÜ – SEN eski Başkanı Ulaş Gökçe ise söz konusu protokol taslağının bir reform olduğunu, bir sendikanın reform önerdiğini söyledi. Protokol sayesinde DAÜ’nün 4 yıl içinde ayağa kalkacağını söyleyen Gökçe, reform için hükümetin bir takım adımlar atması gerektiğini söyledi. Gökçe, bu adımların dış borçlanmaya izin verilmesi ve bazı yasal değişikliklerden geçtiğini ifade etti.