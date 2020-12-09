‘Ya ikiniz de olacaksınız, ya da ikiniz de olmayacaksınız dedi’

UBP- HP hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yürüten ancak Azınlık Hükümeti’nde kabine dışı kalan Taçoy, Ersan Saner’in kendilerini arayarak Sucuoğlu ile kendisini ya birlikte kabineye alacağını, ya da ikisini de dışarında bırakacağını söylediğini, kendilerinin de buna onay verdiklerini belirtti.

Ersan Saner'in açıkladığı YBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti kabinesine giremeyen UBP'nin 'başkanlık adayı' milletvekillerinden Hasan Taçoy, YENİDÜZEN’e konuştu.

Taçoy,“Ersan Bey beni aradı ve Faiz Sucuoğlu ile ikimizi birlikte ya kabinenin içerisine ya dışarısında olmamız gerektiğini söyledi. Bu onun uhdesindeydi biz de saygı duyduk. Ersan Bey bize birlikte girilen bu yol haritası üzerinde gelecekte ne yapacağımıza bakalım dedi. Biz de onayladık. Kendisine başarılar dilerim.” dedi.

Henüz kurultay olmadığını anlatan Taçoy, çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, “Öncesinden zaten peşinen kurultayda aday olmayacağımızı söylemiştik, bundan sonrasını da yine konuşacağız.” ifadelerini kullandı.