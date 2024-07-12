WOMAN: Kadın, Flamenko, Şefkat, Cesaret, Güç, Sevgi, Umut, Neşe

DERLEYEN: MURAT OBENLER

Los Vivancos’un efsane dansçısı Aaron Vivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzasını taşıyan ilk gösterisi “WOMAN” 15 Temmuz’da 24. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez Kıbrıs’ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Aarón Vivancos'un kardeşi ve Los Vivancos üyelerinden Elías Vivancos ile birlikte yarattığı cesur koreografi dansın ve özellikle avangard flamenkonun eşsiz bir birleşimi olarak tanımlanıyor. Kadınların tarihsel gücünün ana motif olarak kullanıldığı, bir sembol ve kültürel bir öge olarak “kadınlık” ikonografisinden yola çıkan, dans ile birlikte teatral, görsel-işitsel bir ifadenin hayat bulduğu ve disiplinlerarası bir yaklaşımla aktarıldığı eşsiz gösteri öncesinde gösterinin yaratıcısı Aaaron Vivancos ile keyifli bir söyleşi yaptık.

“Adaletsizlik, annelik ve ikili ilişkileri, müziğin gücü ve dans ile tekrar sunuyoruz”

2004’ten 2024’e geçen 20 senede onlarca farklı kareografi, dünyanın 60’tan fazla ülkesinde yüzlerce sahne. Son olarak da WOMAN adlı performansla yine dünyayı dolaşıyorsunuz. WOMAN'ı yaratma süreciniz hakkında ne söylersiniz? Koreografiyi yaratırken size ne ilham verdi? Bu hikaye bize ne anlatıyor?

Aaaron Vivancos: Aslında bu gösterinin ilhamı gösteride de bahsettiğimiz duygulardan, temalardan geliyor. Adaletsizlik, annelik ve ikili ilişkileri, müziğin gücü ve dans ile tekrar sunuyoruz. Los Vivancos markasının da etkileri çok önemli, bir çok gösteri ürettik ve hem İspanya hem de dünya çapında izleyicilere ilham verdik. Bu tecrübe ve özgüven ile WOMAN gösterisi de güçlü ve enerjik bir gösteri oldu.

“Kıbrısla ilgili harika anılarım var, güzel ve misafirperver insanlar, harika seyirciler. Gösterilerimize seyircilerin verdiği tepkiyi dün gibi hatırlıyorum, çok sıcak ve tutkulu”

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Mağusa Kültür ve Sanat Festivali'ne daha önce kardeşleriniz Los Vivancos ile birlikte birkaç kez katılmıştınız, bu deneyimlerinizden neler hatırlıyorsunuz?

Evet, kardeşlerimden oluşan Los Vivancos ile bu festivale daha önce birkaç kez katılmıştım ve bu deneyimlerle ilgili harika anılarım var, güzel ve misafirperver insanlar, harika seyirciler ve festivalin güzel personeli, organizasyonu ve ayrıca harika yemekleri hala hatırlıyorum. Los Vivancos gösterilerimize seyircilerin verdiği tepkiyi de dün gibi hatırlıyorum, çok sıcak ve tutkulu.

“WOMAN’ı Kadın, avangart flamenko ve güç kelimeleriyle tanımlardım”

Yeni gösteriniz “WOMAN” ı 3 kelimeyle nasıl tanımlarsınız?

Bu gösteriyi 3 kelime ile tanımlasaydım bunlar; Kadın, avangart flamenko ve güç olurdu.

"Ebeveynler çocuklarının eğitiminden 1. derecede sorumlu. Kadın ve erkek arasında saygı ve fırsat eşitliği daha çocuk yaştan itibaren öğretilmesi gerekir”

Sizce kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek için dünyanın ihtiyaç duyduğu en önemli şey ne?

Ebeveynler çocuklarının eğitiminden birinci derecede sorumlu ve bence en başta değerler ile ilgili eğitim vermek esas. Kadın ve erkek arasında saygı ve fırsat eşitliğinin daha çocuk yaştan itibaren öğretilmesi gerektiğine ve bunun kadınlara toplumda daha adil bir konum kazandıracağına inanıyorum.

”Bana göre bir gösterinin omurgası, müziğin yapısı ve müzik tarzıdır”

Dans dilinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Dans tarzımı avangart flamenko ve anlatı dansı olarak tanımlayabilirim. Koreografiler flamenko dansının ritmini koruyor. Sahnede çok fazla hareket ve pozisyon değişikliğini kullanıyorum. Bana göre bir gösterinin omurgası, müziğin yapısı ve müzik tarzıdır. WOMAN'ın tüm müzikleri ortağım Gonzalo Garcia Santos ile birlikte yarattığım orijinal besteler.

Efsanevi Los Vivancos da şovlarına devam edecek mi?

Evet, Los Vivancos grubu olarak şovlarımızla dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz, umarım yakında Türkiye'ye ve Kıbrıs’a tekrar geliriz.

“Sanatımı Kıbrıslılarla paylaşabilmek, sahnede güçlü duyguların ve güçlü dansın inanılmaz deneyiminin tadını birlikte çıkarabilmek benim için harika bir fırsat”

Tekrar Kıbrıs’a bu kez yeni gösteriniz ile dönüyorsunuz. Neler söylersiniz ?

Yeni gösterim "WOMAN" ile geri dönmek beni mutlu ediyor ve onurlandırıyor. Sanatımı 24. Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nde Kıbrıslılarla paylaşabilmek ve avangart flamenko ile sahnede güçlü duyguların ve güçlü dansın inanılmaz deneyiminin tadını birlikte çıkarabilmek benim için harika bir fırsat.

Kardeşiniz Elias da bu projede yer alıyor. Farklı bir proje için birlikte çalışmak nasıl bir duyguydu?

Bu projede kardeşim Elias ile çalışmak muhteşemdi, kendisi çok yaratıcı bir adam ve birlikte çalışması çok kolay. Birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz ve gelecekte de birlikte yaratmaya devam edeceğiz. Bu gösteriye yaptığı tüm katkılar için ona minnettarım.

Bir de bu projenin yaratıcı ekibini sormak istiyorum. Böylesi büyük yapımların çok iyi bir yaratıcı ekibinin de olması gerektiğinin farkındayız.

Evet haklısınız. Bu projede çok değerli ve işinde usta isimler var. Kareografiyi kardeşim Elías Vivancos ile birlikte yarattığımı söylemiştim. Bu yarattığımız cesur koreografi dansın ve özellikle avangard flamenkonun eşsiz bir birleşimi olarak tanımlanıyor. WOMAN’ın dramaturjisini Pilar G. Almansa, Işık tasarımını UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok etkinliğin atmosferinden sorumlu olan Jorge Elbal ve besteci ve aranjör olarak Gonzalo G. Santos’un yer aldığı WOMAN’ın müziklerini Budapeşte Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Kostüm tasarımlarımız Flamenko modasını özel ve zarif tasarımlarla sunan Alvarno tarafından yapıldı. Gösteri, binlerce kadının hayatları boyunca yaşadıkları gerçek durumların bir yansımasını sunuyor ve şefkat, cesaret, güç, sevgi, umut, neşe gibi değişmez değerlerini vurguluyor.

“Babam hayatımda bir referanstır”

İdolleriniz kimler?

Babam hayatımda bir referanstır. Korkularının üstesinden gelebilen ve hayallerini yaratmaya ve gerçekleştirmeye kararlı insanlara, özellikle de hayallerinin birçok insanın hayatını dönüştürmeye ve desteklemeye yardımcı olmaktan ibaret olduğu projeleri olanlara hayranlık duyuyorum.

“Birçok yetenekli genç sanatçının kariyerini geliştirmek ve WOMAN ile yaptığım gibi yeni gösteriler yaratmak en büyük isteğim”

Gelecek hayalleriniz neler? Gelecek için herhangi bir planınız var mı?

Birçok yetenekli genç sanatçının kariyerini geliştirmek ve WOMAN ile yaptığım gibi yeni gösteriler yaratmak en büyük isteğim. Madrid'de "Aarón Vivancos Yetenek Merkezi" ni açtım. 2000 metrekareden fazla bir alanda hem eğitim veriyor, hem de yeni gösteriler üretmeye devam ediyorum.

“Festivalde seyircinin de sahnede bizim kadar keyif aldığını görmeyi çok isterim”

Gösterinizi Kıbrıs’ta ilk kez sahneleyeceksniz. Seyircilere bir mesajınız var mı?

Mağusa festivalinde sahne almak için bu muhteşem fırsat, özellikle de yeni şovum "WOMAN "ı getirdiğim için ve seyircinin de sahnede bizim olduğumuz kadar keyif aldığını görmeyi çok isterim.