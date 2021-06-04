Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu (WETCYPRİA) kuruldu. Çalışma amaçlarını “Sulak alanlar ve çevrelerindeki doğal yaşam alanlarının biyolojik çeşitliliği ile birlikte korunması ve doğal durumuna döndürülmesi için çaba harcamak” olarak açıklayan topluluk; bu amaç için bütün sivil toplum, kişiler ve resmi örgütlerle işbirliği içinde olacağını; sulak alanların mevcut durumunun saptanması, sürdürülebilirliği, araştırılması ve restorasyonu için yol ve yöntemler üreteceğini, sulak alanlarla ilgili yazılı, görsel ve belgesel bilgi kaynağı üretmek için çalışmalar yaparak sulak alanların korunmasına yönelik eğitim çalışmaları hazırlayacağını açıkladı.

Topluluğun düzenlediği ilk etkinlikle Güvercinlik- Tuzla arasındaki dere yataklarının mevcut durumunun saptaması yapılarak koruma önlemleriyle ilgili fikirler üretildi. Önlemlerin uygulanması için;

Yasal Düzenleme

Bölge halkı için çevre eğitimi

Farkındalık Etkinlikleri

Biyoçeşitliliğin Saptanması

Temizlik

Denetim

Desteban uygulaması

Cezai yaptırım

Okullarda su eğitimi gibi uygulamalara gerek olduğu hazırlanan raporda belirtildi. “Dünya Çevre Günü’nün bu yılki TEMASI; EKOSİSTEM RESTORASYONU ‘dur ve bu tema, bizim ülkemizin doğal çevresinin durumunu ve başta sulak alanların ihtiyaçlarını da tam olarak yansıtmaktadır” denildi.

Topluluk;

Avukat ve hukuk danışmanı, çevre aktivisti Tülay Alpler

Tarihçi, rehber ve çevre aktivisti Zuhal Mustafaoğulları

Halkbilim uzmanı coğrafyacı, pertmakültürcü, yerel tohum ve çevre aktivisti Anıl Özgürün

Biyolog, kuş gözlemci ve doğa sporcusu Mehmet Gazioğlu

Medya Tv mensubu ve doğa gezgini Çağrı Zorlu

Biyolog, kuş gözlemci ve çevre eğitimi uzmanı Asuman Korukoğlu isimlerinden oluşuyor.

2021 Dünya Çevre Günü’nü başlangıç alan topluluk, ikinci etkinliğini “sulak alanların korunması için; tüm çevre örgütleriyle bir araya gelmek” olarak duyurdu.