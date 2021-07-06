Von der Leyen: Erdoğan Kıbrıs'la ilgili hassasiyetimizden haberdar

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs için iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğini yineleyerek TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyetlerinden haberdar olduğunu belirtti.

Von der Leyen, Slovenya’nın AB’nin dönem başkanlığını devralması dolayısıyla Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen basın toplantısında Kıbrıs Rum Kesimi’nden bir muhabirin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kıbrıs’a düzenleyeceği ziyaretle ilgili bir sorusunu yanıtladı.

Muhabir Kıbrıs’ın güneyinin Erdoğan’ın bahse konu ziyaretinden kaygı duyduğunu belirterek Erdoğan’ın bu ziyarette Maraş’la ilgili açıklamalarda bulunma vaadini hatırlattı ve von der Leyen’e cumhurbaşkanı ile bu ziyaret öncesinde görüşmeyi planlayıp planlamadığına ve Kıbrıslı Türklere mesajının ne olduğuna dair bir soru yöneltti.

Soruya yanıt olarak bir süre önce TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü belirten von der Leyen, görüşmede AB’nin bu ziyaretin nasıl gerçekleşeceği konusunda çok hassas olduğunu ve AB’nin iki devletli çözüme ilişkin hiçbir öneriyi asla kabul etmeyeceğini kendisine açık olarak ifade ettiğini kaydetti. Von der Leyen Erdoğan için “Bizim tavrımızı ve pozisyonumuzu biliyor" diye konuştu.