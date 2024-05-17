Volt Kıbrıs’tan Accept LGBTİ-Cyprus ile Kuir Kıbrıs Derneği’ne destek

Volt Kıbrıs, Accept LGBTİ-Cyprus ile Kuir Kıbrıs Derneği’nin mücadelelerine destek beyan etti.

Volt Kıbrıs, Accept LGBTİ-Cyprus ile Kuir Kıbrıs Derneği’nin imzaladığı "Renklerimizle Birleştik" ortak uzlaşı metnine yönelik düzenlenen basın toplantısına katılarak, destek belirtti.

Volt Kıbrıs Genel Sekreteri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayı Hulusi Kilim, etkinlik sonrası mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kilim, Accept LGBTİ-Cyprus ile Kuir Kıbrıs Derneği’nin attıkları bu adımda yanlarında olduklarını ifade ederek, Volt Kıbrıs olarak destek beyan ettiklerini kaydetti.

"Yaşamın her alanında mücadeleyi birlikte sürdürmeliyiz"

“Volt Kıbrıs olarak mücadelelerini destekliyoruz” açıklamasını yapan Kilim, şöyle devam etti:

“Yaşamımızın her alanında mücadeleyi birlikte sürdürmemiz durumunda hem problemlerimizin üstesinden daha kolay geleceğiz hem de adamızı ancak böyle birleştirileceğimizi düşünüyoruz. Bugün homofobiye ve transfobiye karşı gerçekleşecek her etkinlikte dayanışma ruhuyla Volt Kıbrıs olarak yerimizi alacağız, hep birlikte olacağız.”

Öte yandan, basın toplantısında Accept LGBTİ-Cyprus adına Stephanos Evangelides ile Nicholas Tryfon, Kuir Kıbrıs Derneği’nin adına ise Derviş Taşkıranlar bir konuşma yaptı.

CYTA’dan örnek davranış

CYTA (Kıbrıs Telekomünikasyon Otoritesi) tarafından homofobi ile transfobiye karşı mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla ‘Electra’ adlı bina da gökkuşağı renklerine büründü.