Volkan Konak'a otopsi yapıldı
İskele’de bir otelde konser verdiği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’a otopsi yapıldı.
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İskele’de bir otelde konser verdiği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’a otopsi yapıldı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Volkan Konak’ın otopsisinde, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği belirlendi. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Volkan Konak, otopsi