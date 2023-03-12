Virajı alamadı, takla attı: 2 yaralı

Ardahan-İskele Anayolu'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Ardahan-İskele Anayolu'nda dün akşam 22.20 sıralarında 28 yaşındaki Burak Güntekin LL 244 plakalı aracı ile İskele istikametine doğru seyrettiği ve sağa meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak, tarla içerisinde bir takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu araç sürücüsü Burak Güntekin ve araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Mehmet Cilasın yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak, yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.