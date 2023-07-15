Virajı alamadı, karşıdan gelen araçla çarpıştı

Güzelyurt - Lefke Eski Anayolu'nda bugün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün 11.30 sıralarında Yeşiltyurt'ta gerçekleşti. 26 yaşındaki Rifat Çankaya HT 283 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçti, o esnada da karşı şeritten gelen 52 yaşındaki Fatma Güler'in kullandığı LH 641 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonrası iki araç sürücüsü de yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor