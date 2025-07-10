4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gazeteci Şener Levent’in Türkiye’de hapis istenmesine tepki göstererek, “Gerçekte yürürlükte olan bir vilayetleştirme politikası” yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akıncı, Kıbrıslı Türklerin toplumsal geleceğine sahip çıkması için her zamankinden daha çok görev düştüğüne işaret etti.

Akıncı’nın paylaşımı şöyle:

“Ne kadar güncel siyasetin dışında olsanız da bazı olaylar vardır ki sessiz kalmanız mümkün değildir. Şener Levent’in Kıbrıs’tan alınıp Türkiye’de hapsedilmek istenmesi de böyle bir durumdur ve getirildiğimiz noktanın özeti gibidir. Eminim “Bu kadarı da olmaz” diyenlerimiz çoktur ve zaten bizim hukuk mevzuatımız buna engeldir. Ancak unutmayalım, kendi Anayasasını bile çiğneyen bir rejim söz konusudur ve bize bakış açısı da şöyledir: Türkiye’nin herhangi bir yerinde rejime karşı ağzını açan, iki satır eleştiri yazan içeri sokulduğu gibi “Kıbrıs vilayetinde” de aynısı olacaktır.

Burası ayrı devletmiş, ayrı kurumları varmış, hem de iki devletli çözüm isteniyormuş vs. Hepsi hikaye. Daha önce de bir çok defa ifade ettiğim gibi gerçekte yürürlükte olan bir vilayetleştirme politikası. Bu da son örneklerden biri. Henüz ayakta kalmayı başarabilmiş Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütlerine, kendi yazarına çizerine ve aslında kendi toplumsal geleceğine sahip çıkmak için her zamankinden çok görev düşüyor.”