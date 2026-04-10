VIII. Derin Akıntı Sempozyumu yapıldı

Merit Oteller Grubu’nun ana sponsorluğunda, Marmara Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü tarafından düzenlenen “VIII. Derin Akıntı Sempozyumu” İstanbul’da gerçekleşti. Alanında uzman isimlerin konuk olduğu sempozyuma, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Sürdürülebilirlik ve Deniz Kaplumbağaları: Rehabilitasyon Merkezimizin Rolü” başlıklı sunumu ile katıldı.

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen sempozyumda dalış dünyasının önde gelen isimleri ile bir araya gelen Silem Sargın Kara, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sargın Kara, profesyonel dalışçılarla, dalış sırasında yardıma ihtiyaç duyan bir deniz kaplumbağasıyla karşılaşılması durumunda izlenmesi gereken doğru yaklaşımlar üzerine detaylı bilgiler paylaşarak verimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Merit Otelleri olarak bu değerli sempozyuma üç yıldır sponsorluklarının devam ettiğini dile getiren Sargın Kara, “Su altı dünyasına gönül veren katılımcıların, deniz kaplumbağalarına gösterdikleri ilgi ve yardım konusunda iş birliğine açık olmaları bizleri son derece mutlu etti. Sempozyumun yoğun bir katılımla gerçekleşmesi ve ilgili bir dinleyici kitlesine hitap etme fırsatı bulmamız bizleri ayrıca memnun etti. Bu anlamlı sempozyumu organize eden Marmara Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü’ne, bilgi ve birikimlerini genç kuşaklara aktaran değerli konuşmacılara ve dinleyicilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.