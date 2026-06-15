"Salih Ruso ve ekibi göreve hazır"

Yerel seçim çalışmalarına hız kazandıran Cumhuriyetçi Türk Partisi, (CTP) Geçitkale - Serdarlı Belediyesi için aday gösterdikleri Salih Ruso hakkında açıklama yaptı, Ruso'nun göreve hazır olduğunu söyledi.

CTP'den yapılan açıklamada, "Projeleri, hedefleri ve güçlü ekibiyle Salih Ruso; belediyenin kaynaklarını en verimli şekilde halkın yararına kullanacak, bölgeyi yeniden üretken, planlı ve güçlü bir geleceğe taşıyacak" denildi.

İşte açıklama:

"Geçitkale - Serdarlı’yı yeniden ayağa kaldırmak için yola çıkıyoruz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin belediyecilik anlayışı; kaynakları doğru kullanan, halkla birlikte karar alan, herkese eşit hizmet götüren, geleceği planlayan ve yaşam kalitesini yükselten bir yerel yönetim modelidir.

Beldemiz; şeffaflığı, liyakati, sosyal belediyeciliği ve belediye kaynaklarının toplum yararına kullanıldığı bir yönetim anlayışını hak ediyor.

Artan ihtiyaçlara yanıt veren, köyler arasında ayrım yapmayan, altyapıyı güçlendiren, çevreyi koruyan ve sosyal yaşamı zenginleştiren bir vizyonla Geçitkale - Serdarlı’nın potansiyelini ortaya çıkarmak mümkündür.

Sağlık alanındaki birikimi, toplumla kurduğu güçlü bağ ve çözüm odaklı yaklaşımıyla Salih Ruso, halkın içinden gelen bir isim olarak göreve hazır.

Projeleri, hedefleri ve güçlü ekibiyle Salih Ruso; belediyenin kaynaklarını en verimli şekilde halkın yararına kullanacak, bölgeyi yeniden üretken, planlı ve güçlü bir geleceğe taşıyacak.

Yeni dönem; ortak aklın, dürüst yönetimin ve herkes için hizmet anlayışının dönemi olacak.

Şimdi söz halkta…

Şimdi sıra Geçitkale - Serdarlı’nın geleceğini birlikte kurmakta."