Letimbiotis: “3+1 ve Doğu Akdeniz Enerji Merkezi’nin açılması çok siyasi ve jeopolitik öneme sahip”
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Letimbiotis, Kıbrıs,Yunanistan ,İsrail ve ABD’den oluşan 3+1 bakanlar diyaloğunu ve Huston’da Doğu Akdeniz Enerji Merkezi açılmasını “çok siyasi ve jeopolitik öneme sahip gelişme” olarak niteledi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs,Yunanistan,İsrail ve ABD’den oluşan 3+1 bakanlar diyaloğunu ve Huston’da Doğu Akdeniz Enerji Merkezi açılmasını “çok siyasi ve jeopolitik öneme sahip gelişme” olarak niteledi.
Houston’da faaliyete geçen Doğu Akdeniz Enerji Merkezi’nin 3+1 iş birliğine "daha da büyük bir öz ve çok daha pratik” bir boyut kazandırdığını belirten Letimbiotis, merkezin teknik bilgi paylaşımı ve ortak inisiyatifler için referans noktası olarak hizmet vereceğini kaydetti.
Merkezin "akademik ve operasyonel çevrelerle iş birliğini güçlendirebileceğini ve uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini" ifade eden Letimbiotis, "bu çalışmaların 3+1 ülkeleri ile stratejik çok taraflılık çerçevesindeki bölgesel ortaklar için fayda yaratabileceğini" dile getirdi.
Letimbiotis ayrıca merkezin, “Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act/2019 ile bağlantılı olduğunu, bu stratejinin Doğu Akdeniz’in Avrupa’yı, Orta Doğu’yu ve Hindistan’ı bağlayan stratejik köprü olarak sunulduğu Eastern Mediterranean Gatewey Act aracılığıyla yeni dinamik kazanmakta olduğunu” belirtti.
Coğrafi konumun önemine de değinen Letimbiotis, “İtibarımız, kurduğumuz iş birlikleri ve gelişmelerin şekillendiği süreçte istikrarlı şekilde var olmamız konumumuzun değerini artırıyor” ifadelerini kullandı.