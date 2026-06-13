Pohodin'e iki buçuk yıl hapis...Alman emlakçı Kunzel'in talebi ret edildi

Kıbrıs'ın kuzeyindeki eski Kıbrıs Rum mallarıyla ilgili güneyde tutuklanan ve yargılanan 41 yaşındaki Ukraynalı Denys Pohodin’e, iki buçuk yıl hapis cezası verildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve GP Real Estate emlak şirketinin sahibi Denys Pohodin’in, KKTC'de kalan eski Kıbrıs Rum mallarını “Gasp ettiği ve sattığı” gerekçesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti'nde tutuklanarak, davasının Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldüğünü anımsattı.

Habere göre, Ağır Ceza Mahkemesi, Pohodin’i, başkalarına ait taşınmazları dolandırıcılıkla satmakla ilgili 18 ayrı konuda suçlu buldu ve hakkında iki buçuk yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca Pohodin’in tutukluluk süresinin, verilen toplam hapis cezasına dahil edilmesine de karar verdi.

Gazete, Pohodin’in, sosyal medya ve Youtube hesabı üzerinden KKTC’deki eski Kıbrıslı Rum mallarının satış reklamını yaptığını anımsattı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum mallarının “Gasp edilmesi ve satılmasıyla” ilgili Kıbrıs'ın güneyinde tutuklu bulunan Alman emlakçı Ewa Kunzel’in, Yüksek Mahkemesi'ye yaptığı başvurunun ret edildiğini yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum mallarının “Gasp edilmesi” gerekçesiyle tutuklu bulunan Kunzel’in, Ağır Ceza Mahkemesi'nin, geçici kararını iptal etmek ve kendi kararını askıya almak amacıyla “Certiorari” (Bir üst mahkemenin alt mahkemeye veya idari bir kuruma 'Dosyayı incelemek üzere bana gönder' talimatı vermesini sağlayan hukuki bir emri veya kararı) ve “Prohobition” (Hukuki, idari veya toplumsal bir kural ile bir eylemin resmi olarak engellenmesi) emirlerini tescil ettirme talebini ret etti.

Gazete Kunzel’in davasının Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine devam edileceğini de yazdı.