"Sadece ümit yok. Mücadele de var. Elimizden geldiğince katkıda bulunmakta kararlıyız"

İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı Amalia Avraam, Kıbrıs sorununun BM Genel Sekreteri’nin öncelikleri arasında en üst sırada yer aldığını, uluslararası toplumun ise BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi’nin görev sürelerinin sona ereceği döneme kadar olan süreci değerlendirmek istediğini söyledi.

Politis'e, Komite’nin 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği Brüksel ziyareti kapsamında değerlendirmelerde bulunan Avraam, Avrupa ve uluslararası çevrelerde Kıbrıs sorununa ilişkin hâkim yaklaşım ve gözlemlerini aktardı.

Avraam, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın özel davetiyle Brüksel’e gittiklerini belirterek, ziyaret kapsamında AB yetkilileri ve uzmanlarla temaslarda bulunduklarını, ayrıca uzmanların farklı uluslararası çatışmalar ile Kıbrıs örneği arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin sunumlarını dinlediklerini ifade etti.

Kallas ile yaklaşık iki saat süren görüşmenin önemine dikkat çeken Avraam, “çok önemli bir konjonktürdü, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin, gençlikle ilgili konularda bu kadar üst düzeyde gerçekleştirdiği ilk görüşmeydi” dedi.

Görüşmede Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin Kallas’a Kıbrıs’taki iki toplumun yaşadığı gerçeklerle ilgili kendi deneyimlerini aktardıklarını ve AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına katkısının önemine dikkat çektiklerini kaydetti.

İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’nin, üyeleri arasında çok olumlu bir iş birliği atmosferi olduğunu belirten Avraam “Komite bir yıldan uzun süredir işliyor ve bir güven ortamı yarattı. Herkes görüşünü özgürce söyleyebiliyor. Saygı, anlayış ve başka ajandalara hizmet etmeden yapıcı iş birliği niyeti var.” dedi.

Avraam, Komite’nin, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ancak Brüksel’deki temaslarının, "mevcut konjonktürün önemini gösterdiğini" söyledi, özetle şunları ekledi:

“Vurgulanan, yıl sonunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin tamamlanacağı, Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görev süresinin de biteceğiydi. BM’deki herkesin bu geçişden önce olumlu gelişmelere katkı koymak arzusunda olduğu hissiyatı var. Şu an Kıbrıs sorunu BM Genel Sekreteri’nin önceliklerinin en üst sırasında, aynı şeyin ondan sonraki Genel Sekreter için de olup olmayacağını bilmiyoruz.”

İleriki dönemde sağlıkla ilgili yeni bir inisiyatif alınmasının beklendiğini kaydeden Avraam, komitenin BM desteğiyle geliştirilmekte olan yeni internet sitesinin ay sonuna kadar devreye gireceğini kaydetti. Avraam bu sitede, Komite’nin bütün eylemlerinin yer alacağını, gençlerin ve her vatandaşın görüş, öneri ve fikirlerini kendilerine iletebileceğini söyledi. Avraam “ana hedef gençliğin ve sivil toplumun iki toplumun yakınlaşması ve güven yaratma sürecine etkin katılımına devam etmesidir.” ifadesini kullandı.

Amalia Avraam, yeni neslin "Kıbrıs sorununun çözümünü ummakla kalmadığını, bunun mümkün olabilmesi için gerekli şartların oluşturulmasında aktif çaba da harcadığını" belirterek özetle şunları söyledi:

“Sadece ümit yok. Mücadele de var. Kendi açımızdan, elimizden geldiğince katkıda bulunmakta kararlıyız. Kıbrıs sorununun çözümü bir münferit siyasi karardan çıkmayacak, toplumda aşamalı olarak güven inşa edilmesiyle ortaya çıkacak. Sorun, aşağıdan yukarıya doğru küçük ama istikrarlı adımlarla çözülecek.”