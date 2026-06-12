Güneyde, Mammari köyünde yeni bir şap vakası tespit edildi
Kıbrıs’ın güneyinde şap hastalığı nedeniyle yapılan itlaf çalışmalarının tamamlanması ardından, dün yeni bir şap vakası tespit edildiği bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde şap hastalığı nedeniyle yapılan itlaf çalışmalarının tamamlanması ardından, dün yeni bir şap vakası tespit edildiği bildirildi.
Alithia gazetesi, ara bölge yakınındaki Mammari köyünde bulunan bir çiftlikte dün, yeniden hastalık görüldüğünü ve çiftlikte 80 küçükbaş hayvan bulunduğunu yazdı.
Haberde, Veteriner Dairesi’nin ilgili protokolleri başlattığı ifade edildi.
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Etiketler : güney, Şap hastalığı