Veteriner Dairesi'nde 1 adet 12 aylık dişi melez büyükbaş hayvan satışı

Veteriner Dairesi, cuma günü, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği'nde bir adet 12 aylık dişi melez büyükbaş hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kapalı zarf yöntemi ile yapılacak ihalede taban fiyatı 50 bin TL olarak belirlendi.

Teklifler, KDV’siz olarak verilecek. Ödemeler, peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak.