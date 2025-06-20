Veteriner Dairesi, hijyen ve ithalat denetimlerini sürdürüyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi Müdürlüğü, iç piyasadaki hijyen kontrolleri ile ithalat denetimlerine devam ediyor.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi Müdürlüğü, iç piyasadaki hijyen kontrolleri ile ithalat denetimlerine devam ediyor.
Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son bir ay içerisinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; 6 büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliği, 2 süt ürünü imalathanesi, 5 et işleme tesisi, 5 yumurta paketleme tesisi, 4 kanatlı hayvan çiftliği, 3 kanatlı kesimhanesi ve 3 kasap işletmesi kontrol edildi.
Açıklamada, hijyen denetimleri kapsamında, çiğ sütlerin mikrobiyolojik kalitesini belirlemek amacıyla 14 hayvancılık işletmesinden süt örnekleri alındığı; ayrıca et ve süt ürünleri işleyen tesislerle birlikte 2 kanatlı kesimhanesinden de çeşitli numunelerin toplanarak analiz için Ulusal Gıda Laboratuvarı’na gönderildiği belirtildi.
Veteriner Dairesi, analizlerin tamamlanmasının ardından elde edilecek sonuçların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını da bildirdi.