"Verilmek istenen mesaj, Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin tarihsel ilişkileri açısından son derece vahimdir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, "N-82" tahdit kodu nedeniyle Türkiye'ye alınmayan Gazeteci Ulaş Barış'a dayanışmasını iletti, "Kıbrıslı Türk aydınlara/gazetecilere yönelik başlatılan akıl ve mantık dışı bir işlemin devamı niteliğindedir" dedi.

Akansoy'un açıklaması şöyle:

"Değerli gazeteci arkadaşımız Ulaş Barış'ın Türkiye'ye alınmaması, Kıbrıslı Türk aydınlara/gazetecilere yönelik başlatılan akıl ve mantık dışı bir işlemin devamı niteliğindedir.

Basının sorgulayıcı gücüne, demokrasi ve özgürlüklere tahammül edemeyenlerin, gazeteci/aydınlar üzerinden Kıbrıslı Türklere vermek istediği mesaj, Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin tarihsel ilişkileri açısından son derece vahimdir, son derece yanlıştır.

Bu mesaj bizden farklı görüşlerinizi düzeltmeden sizi buraya almayız anlamına geliyorsa, Ankara'da bu kararı alanların ve buradan kendilerine sufle verenlerin, Kıbrıslı Türk halkını asla tanımadıklarının açık bir göstergesidir.

Kararı esefle kınar, Ulaş arkadaşımıza dayanışmamızı bildiririm."