“Protokolün hazırlanma ve yürütülme süreci şeffaflıktan uzak”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, yürürlüğe konulmak istenen fiber optik altyapı protokolüne ilişkin gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini açıkladı.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güçlü ve çağdaş bir dijital altyapıya kavuşmasının stratejik bir zorunluluk olduğu vurgulanırken, söz konusu protokolün hazırlanma ve yürütülme sürecinin şeffaflıktan uzak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, protokolün ihale yoluyla gerçekleştirilmemesi nedeniyle rekabet koşullarından yoksun olduğu ve kamu yararını açık biçimde güvence altına alan mekanizmalar içermediği belirtilerek, bunun ciddi hukuki ve kamusal sakıncalar doğurabileceği kaydedildi.

Kamu kaynaklarını ve stratejik altyapıyı doğrudan etkileyen düzenlemelerin açıklık, eşitlik, rekabet, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, mevcut haliyle protokolün ilerleyen süreçte kamu zararı ve hukuki ihtilaflar doğurma riski taşıdığı ifade edildi.

Birlik, açıklamasında söz konusu protokole ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesini ve sürecin şeffaf, rekabete açık, hukuka uygun ve kamu yararını esas alan bir çerçevede yeniden ele alınmasını talep etti.