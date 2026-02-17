KTEZO: “Fiber optik protokolü yeniden ele alınarak, endişeler giderilmeli”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), fiber optik protokolünün yeniden ele alınarak, endişelerin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, ülke insanının kapasitesi ve üretici gücünün, her yeni hamle ile aşağılara çekildiği savunularak, “Çalışma hayatı içinde sorumluluk almadan, üretmeden, yönetmeden ne beceri oluşur ne kapasite gelişir. Tüm sektörler için geçerli olan doğru elbette ki Telefon Dairemiz için de geçerlidir” denildi.

Havacılık, havaalanı, su işleri, karayolları, TÜK, Cypruvex gibi kurumlarda yaşananların tekrarının yaşanmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, sağlık, eğitim ve enerji gibi alanlarda da aynı tehlikelerin söz konusu olduğu ifade edildi.

Telefon Dairesi’nin, yıllarca sürüncemede, açmazda bırakıldığı, yatırım yapmak yerine pazar payı geriletildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Sahip çıkmak, düzeltmek varken, ihmalin her türlüsü yaşatılmıştır. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasında payımızın olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu süreçte elde edilen gelirler borçları ödemek yerine, bütçe üzerinden iç edilerek başka yerlerde kullanılmıştır.”

Telekomünikasyon Dairesi’nin getirildiği noktada yardıma ve yatırıma ihtiyaç duyduğunun herkesin görebildiği bir gerçek olduğu ifade edilen açıklamada, “Ancak bu ülkenin işçisini, mühendisini, insanını dahil etme dışında seçenek yoktur. Bu ülke insanının beceri ve kapasitesini artıracak şekilde protokol yeniden ele alınarak, endişeler giderilmelidir” denildi.

Türk Telekom’un, yasaların öngördüğü denetimlerin dışına çıkarıldığı, BTHK’nın devre dışı bırakıldığı savunulan açıklamada, gelir getirici tüm faaliyetler Türk Telekom’a devredilirken, bundan sonraki süreçte, gider kalemlerinin Telekomünikasyon Dairesi’ne yüklendiği ileri sürüldü.

Yasalar çerçevesinde ihale zorunluluğu da dikkate alınarak, toplumsal uzlaşı zemini arayışının şart olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu protokolde ön hazırlık, yeterince istişare olmadığı, yol haritası, gelecekle ilgili kaygıların dikkate alınmadığı savunuldu.

Açıklamada, “Gizli kapılar ardında pişirilmiş ve önümüze konmuştur. Şimdi de onaylanması için zorlama yoluna gidilmiştir. Aklın yolu birdir. Sorun bellidir, çözüm bellidir. Ülkenin kurumsal kapasitesini artırmak için denetim de dahil her alanda insanımızın katılımını sağlamak şarttır” ifadelerine yer verildi.