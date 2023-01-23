Vergiler asgari ücrete endekslendi, kat kat arttı

▶ Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren uygulamanın Şubat ya da, en geç Mart ayı faturalarına yansıması öngörülüyor.

NEYDİ, NE OLDU?

Restoran, kahvehane, kafe, büfe ve benzer yerlerin belediyelere ödediği iş yeri bulundurma harcı 6 TL ile 65 TL arasında değişiyordu. Bu harç, aylık brüt asgari ücretin %3’ü ile %30 arasındaki rakama yükseldi.

Bakkal, manav, marketler için de belediye harçları metrekareye göre şekillendi. Örneğin; 100-300 metre kare arası dükkanlar için belediyeye ödenecek harçlar aylık asgari ücretin %2’si ile aylık asgari ücretin %20’si arasında değişecek.

3.4 ve 5 yıldızlı otellerin belediyeye ödediği, 10 TL ile 500 TL arasında değişen işletme izni ücretleri, yeni düzenlemede ikiye ayrıldı. Yani 5 ve daha yüksek yıldızlı otellerden alınacak harç, 2 aylık brüt asgari ücret olurken, 3 ve 4 yıldızlı otellerden ise 1 asgari ücret alınması kararlaştırıldı.

Hayvan kesim, et taşıma ve ağıl ücretlerine yönelik harçlar da düzenlendi. Eski yasada büyükbaş hayvanların kesimi için belediyelere ödenmesi için belirlenen 2 TL-40 TL arasındaki ücret, aylık brüt asgari ücretin %4’ü ile %7’si arasına yükseldi.

Sağlık karne harçları da güncellendi. Yeni düzenlemeye göre belediyeye her karne için aylık asgari ücretin %0,5 (binde beş) ile % 2 (yüzde iki) arasında harç ödenecek. Eski yasada bu rakam, her sağlık karnesi için 1,2TL ile 20 TL arasındaydı.

Belediyelerin meydan, yol ve sokaklarda, halka açık eğlence, satış ve işyerlerinin astığı ilan, reklam ve levhalardan aldığı harç ücreti 2 TL-200 TL arasındaydı. Yeni yasaya göre bu rakam aylık asgari ücretin %1’i (yüzde biri) ile aylık asgari ücretin 4 (dört) katı arasındaki rakama yükseldi.

Ayşe GÜLER

Yerelde uzun süredir güncellenmeyen Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’ten geçti, gözler yeni sürece çevrildi.

Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar’ın imzalayarak, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren çalışmayla birlikte vatandaşların ödeyeceği harç ve vergiler de brüt asgari ücrete endekslenecek.

Yeni düzenlemenin Şubat ya da en geç Mart ayı faturalarına yansıması öngörülüyor.

Böylelikle 18 belediyenin kasasına girecek harç ve vergilerin yılda en az iki kez güncellenmesinin de önü açıldı.

Yeni çalışma, bir yanda belediyeleri mali açıdan rahatlatsa da diğer taraftan da vatandaşların cebinden daha fazla para çıkmasına neden olacak.

Örneğin, atölye ve tamirhane için ise iş yeri bulundurma harcı aylık asgari ücretin %2’si ile aylık asgari ücretin %20’si arasında belirlendi. Bu rakam eski yasada, 3.6 TL ila 40 TL arasındaydı.

Öte yandan gıda sektöründe çalışan kişilerin her 6 ayda bir belediyede çıkardığı sağlık karnesi harçları da güncellendi.

Yeni düzenlemeye göre belediyeye her karne için aylık asgari ücretin %0,5 (binde beş) ile % 2 (yüzde iki) arasında harç ödeyecek.

Eski yasada bu rakam, her sağlık karnesi için 1,2TL ile 20 TL arasındaydı.

Bunun dışında belediyelere ödenecek hayvan kesim, et taşıma ve ağıl ücretlerine yönelik harçlar da düzenlendi. Eski yasada büyükbaş hayvanların kesimi için belediyelere ödenmesi için belirlenen 2 TL-40 TL arasındaki ücret, aylık asgari ücretin %4’ü ile %7’si arasına yükseldi.

Belediyelerin meydan, yol ve sokaklarda, halka açık eğlence, satış ve işyerlerinin astığı ilan ve reklam ve levhalardan aldığı harç ücretleri de yenilendi.

Geçmişte 2 TL-200 TL arasında olan rakam, yeni yasaya göre aylık asgari ücretin %1’i (yüzde biri) ile aylık asgari ücretin 4 (dört) katına kadar belirlendi.

YASA NE İÇERİYOR?

İş yeri bulundurma harçları…

Yeni düzenleme ile iş yeri bulundurma harçları güncellendi.

Buna göre; özel yurt için alınan, alt limiti 12 TL, üst limiti 240 TL olarak belirlenen harçlar, yeni düzenleme ile asgari ücretin yüzde 20’si ile aylık asgari ücret arası oldu.

Tornoculuk, demircilik, tenekecilik ve kaynakçılık yapılan her atölye ve tamirhane için ise iş yeri bulundurma harcı aylık asgari ücretin %2’si ile aylık asgari ücretin %20’si arasında belirlendi. Bu rakam eski yasada, 3.6 TL ila 40 TL arasındaydı.

Bunun yanı sıra restoran, kahvehane, kafe, büfe ve benzer yerler için belediye meclisi tarafından belirlenecek metrekare üzerinden aylık asgari üretin %3’ü ile aylık asgari ücretin %30’u arasında harç alınacak. Söz konusu rakam, eski yasada 6 TL-65 TL arasındaydı.

Bakkal, manav, market ve off licenceslar için de belediye harçları düzenlendi. Yeni yasaya göre harçlar metrekareye göre şekillendi.

Örneğin; 100-300 metre kare arası dükkanlar için aylık asgari ücretin %2’si ile aylık asgari ücretin %20’si oldu.

Öte yandan içki içilen yer için 8 TL-95 TL olan iş yeri bulundurma harcı, aylık asgari ücretin %5 ile aylık asgari ücretin %50’si arasına yükseldi.

Her matbaa, tabelacı ve reklam ajansları için; 3.6 TL ile 40 TL arasında olan işyeri bulundurma harcı, aylık asgari ücretin %2 (yüzde iki)’si ile aylık asgari ücretin %20 (yüzde yirmi)’si arasına yükseldi.

Aynı düzenleme, berber, kuaför ve güzellik salonlarını da kapsadı.

Bununla birlikte her eczane için; 3,6 TL ile 40 TL arası olan harcın ise aylık asgari ücretin %2’si ile %50’si arasında belirlenmesi kararlaştırıldı.

İşletme izin ücretleri…

Yeni düzenleme ile turistik tesis ve yat limanı işletme izin harçları da yeniden yapılandırıldı.

Örneğin; eski yasada her yıl veya yılın bir kısmı için 5, 4 ve 3 yıldızlı otellerden alınan harç 10 TL ile 500 TL arasında değişiyordu.

Yeni yasada söz konusu düzenleme ikiye ayrıldı. Yani 5 ve daha yüksek yıldızlı otellerden alınacak harç, 2 aylık asgari ücret olurken, 4 ve 3 yıldızlı otellerden ise 1 asgari ücret alınması kararlaştırıldı.

Hayvan kesim, et taşıma ve ağıl ücretleri…

Yeni çalışmada; hayvan kesim, et taşıma ve ağıl ücretlerine yönelik harçlar da düzenlendi.

Eski yasada büyükbaş hayvanların kesimi için belediyelere ödenmesi için belirlenen 2 TL-40 TL arasındaki ücret, aylık asgari ücretin %4’ü ile %7’si arasına yükseldi.

Küçükbaş hayvanların her bir adedi için aylık asgari ücretin %1’i ile aylık ücretin %1.5 harç belirlendi. Bu rakam eski yasada; 5 TL ile 20 TL arasındaydı.

Sağlık karne harçları…

Her 6 ayda bir gıda maddeleri hazırlayan, dağıtan veya dağıtımında hizmet görenlerin çıkardığı

Sağlık karne harçları da güncellendi. Yeni düzenlemeye göre belediyeye her karne için aylık asgari ücretin %0,5 (binde beş) ile % 2 (yüzde iki) arasında harç ödeyecek.

Eski yasada bu rakam, her sağlık karnesi için 1,2TL ile 20 TL arasındaydı.

Levhalar…

Belediyelerin meydan, yol ve sokaklarda, halka açık eğlence, satış ve işyerlerinin astığı ilan ve reklam ve levhalardan aldığı harç ücretleri de güncellendi.

Geçmişte 2 TL-200 TL arasında olan rakam, yeni yasaya göre aylık asgari ücretin %1’i (yüzde biri) ile aylık asgari ücretin 4 (dört) katına kadar belirlendi.