“Vergi tekniği nedeniyle zarar etmiş gibi gösterildik”

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 yılına ait vergi matrah ve miktarlarına daire listeye göre zarar gösterip, vergi ödemeyen Emrullah Turanlı’ya ait T&T şirketi, Maliye Bakanlığı’nın vergi hesaplama şeklini eleştirdi, “vergi tekniği nedeniyle zarar etmiş gibi gösterildiklerini” açıkladı.

T&T Genel Müdürü Serhat Özçelik tarafından yapılan açıklamada, şirketin 2023 yılında 420 milyon TL işletme kârı elde etmiş olmasına karşın, amortisman, kur zararı ve yatırım indirimlerinin gider kaydedilmesi sonucunda vergi matrahı oluşmadığını ve operasyonel olarak karlı olmasına rağmen vergi tekniği açısından “zarar ettiği” öne sürüldü.

Hesaplamanın yansıtılış şeklinin “küçük düşürme amaçlı bir saldırı” niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada, “İşletmemiz zararda değildir. 2023 yılı için vergi matrahı oluşmaması, KKTC vergi mevzuatının KKTC’nde faaliyet gösteren diğer tüm işletmelere olduğu gibi şirketimize sağlamış olduğu haklar uyarınca hazırlanan 2023 yılı bilançomuzun yasal sonucudur” denildi.

Açıklamada ayrıca, şirketin 2023 yılında kamu kasasına aktardığı ciro payının 1,6 milyar TL’den fazla olduğu belirtildi, “2024 yılının ilk iki dönemi sonunda ödenen ciro payı ise 286 milyon TL’yi aşmış bulunmaktadır” denildi.

T&T, özetle “zararda değil, kardayız” vurgusu yaptı.

Vergi beyan listesi ne diyor?

Kıbrıs’ın kuzeyinde tescilli 7 bin 579 şirkete dair vergi beyan listesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Listeye göre en fazla zarar beyan edip, vergi ödemeyen işletmelerin yine, “en bilindik işletmeler” olduğu gözlemlendi.

Söz konusu listede en fazla zarar beyan eden şirket, Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Ercan Havalimanı işletmecisi T&T oldu. 1 milyar 138 milyon 517 bin 986 TL zarar beyan eden şirket, 2023 yılında hiç vergi ödemedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan vergi beyanlarına ilişkin listede, T&T’den sonra en fazla zarar beyan eden ve vergi ödemeyen şirket, yasadışı sanal bet iddialarıyla anılan ‘Şahin’ grubuna ait Chamada Investment oldu.

Şirket, 1 milyar 54 milyon 164 bin 387,94 TL zarar beyan etti, vergi ödemedi.

Türkiye’de çıkılan Kıbrıs’taki yol ihalelerini alan Proyap isimli şirket ise 56 milyon 537 bin 916,94 TL zarar gösterdi ve hiç vergi vermedi.

Zarar beyan edip vergi ödemeyen diğer bilindik şirketler arasında; Omağ Development, FLY Kıbrıs, Karpaz Gate Marina gibi şirketler bulunuyor.