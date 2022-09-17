Vergi-Sen Erhan Arıklı’yı eylemle protesto edecek

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), "Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı protesto etmek için" Pazartesi protesto eylemi düzenleyecek.

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun yaptığı yazılı açıklamada, Erhan Arıklı’nın dün bir televizyon programında, Vergi Dairesi personeline hakaret ettiğini, hem Vergi Dairesi çalışanları hem de Sendikaya karşı düşmanca bir tutum sergilediğini iddia etti.

Söz konusu programda Arıklı’nın vergi memurlarının ehliyet biriminde çalışmak istemediğini, iş yerine geç gelip erken çıktığı iddialarında bulunduğunu savunan Uzun, “Ehliyetler biriminde 2015 yılından bugüne vergi dairesi çalışanları tarafından hizmet verildiğini” belirtti.

Uzun, sendikanın Pazartesi Vergi Dairesi'nin Lefkoşa Şubesinin önünde Erhan Arıklı’ya karşı protesto eylemi düzenleyeceklerini, eylemin 10.30’da başlayacağını kaydetti.