Vergi Dairesi çalışanları bakanlık kapısına molehiya bıraktı

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’na (Vergi -Sen) bağlı Vergi Dairesi çalışanları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın Daire çalışanları hakkında özel bir televizyon programında sarf ettiği sözleri protesto etti.

Bakan Arıklı'nın, Vergi Dairesi çalışanlarına yönelik, "Daire'de molehiya ayıklıyorlar, mesai saatlerine geç gelip erken gidiyorlar, Ehliyet Birimi’ne yardımcı olmuyorlar" sözlerine tepki gösteren Vergi-Sen, "Bizim ayıklayacak vaktimiz yok, siz ayıklayın" diyerek, eylem ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kapısına bir demet molehiya bıraktı.

Lefkoşa Vergi Dairesi önünde yapılan eylemde konuşan Vergi-Sen Genel Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, Bakan Arıklı’nın sözlerini eleştirerek, “Bizi, Vergi Dairesi’ni, herkes bilir. En çok işleyen dairelerden biriyiz. Yoğunluktan kimse kafasını kaldıramamaktadır. Bakan Arıklı, Daire’ye gelip bakmadığından bunu bilmiyor” dedi.

“Vergi Dairesi’ne bağlı 21 kişi Ehliyet Birimi’nde aktif görev alıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Ehliyetler ve Motorlu Araçlar Birimi’nde Vergi Dairesi’ne bağlı 21 personelin aktif olarak çalıştığına dikkat çeken Kuyucuoğulları, Ehliyetler Birimi’ne bağlı çalışan sadece 17 kişi olduğunu söyledi ve “Biz, bu 21 kişiyi alırsak, Sayın Bakan ne yapacak?” diye sordu.

Ehliyetler ve Motorlu Araçlar Birimi’nin 2014 yılında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandığını ve bu dönemde çıkarılan Yasa’da 2014 yılına kadar Vergi Dairesi çalışanlarının buradaki görevlerini sürdüreceğini ve ardından dileyenlerin dairelerine geri dönebileceğinin belirtildiğini aktaran Kuyucuoğulları, üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen bu işin düzelemediğini söyledi.

Uzun: “Kızgın değiliz, hicap duyuyoruz”

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun ise, “Biz kızgın değiliz, hicap duyuyoruz” diyerek, “İcranın başında olan bir Bakan’ın kendi personelini çıkıp şikayet etmesinin utanç verici bir durum olduğunu” söyledi.

“Memleketi sendikalar idare ediyor” sözlerine de tepki gösteren Uzun, “Memleketi sendikalar idare etseydi, birçok insan mahkeme koridorlarında hesap veriyor olurdu. Siyasetçi bulamayacaktık” dedi.

İki ay önce doktorunun çalışmaması gerektiğini söylemesine rağmen görevine gelip hayatını kaybetmiş bir Vergi Dairesi çalışanı olduğunu hatırlatan Uzun, geçen haftalarda ise yoğunluktan dolayı yaşı gelmeden emekliye ayrılan bir meslektaşları olduğunu kaydetti.

Bakan Arıklı’nın işlerin kaosa dönüşmesini beklemeyip, göreve geldiğinde gerekli münhalleri açmasıyla bu sorunların yaşanmayacağını öne süren Uzun, Vergi Dairesi personelinin çekilmesiyle, memlekette ehliyetin basılamayacağını savundu.

Uzun, Maliye Bakanı Alişan Şan’ı da kendilerine destek çıkmamasından dolayı eleştirdi.

“Biz bunlarla uğraşmak değil, vergi toplamak, ülkemizi kalkındırmak istiyoruz”

Vergi Dairesi’nde yapılan eylemin ardından, Vergi-Sen Yönetim Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na giderek, Bakanlık kapısına molehiya bıraktı.

Burada konuşan sendika yetkilileri, “Bizim vaktimiz yok. Eğer kendi daha güzel Ehliyetler ve Motorlu Araçlar Birimi’ni çalıştıracaksa, alsın başka Daire’ye versin. Biz vergi toplamak, ülkemizi kalkındırmak istiyoruz. Bunlarla uğraşmak istemiyoruz. Molehiya getirdik, isterse kendi ayıklasın” ifadelerini kullandı.