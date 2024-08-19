"Verdikleri yatırım sözlerinin takipçisi olacağız"

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) çağrısı üzerine çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendika, Teknecik Elektrik Santrali önünde bugün eylem yaptı.

El-Sen eylemde makinelerde kullanılması gereken "normal" yakıtla, şu anda makinelerde kullanılan ve makinelerin devre dışı kalmasına neden olan "kötü" yakıtı da halkın bilgisine sundu.

Eylemde konuşma yapan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Perşembe akşamı Teknecik Elektrik Santrali'nde yaşananların ardından, hem UBP-DP-YDP Hükümeti, hem de Kıb-Tek yönetiminin 180 derece dönüş yaptığını söyledi, kendilerinin sendika olarak aylardır talep ettikleri ihtiyaçların tedariki için harekete geçildiğini ifade etti.

Tuğcu, Kıb-Tek'in Kıb-Tek’in “özerk” bir yapıya kavuşturulması gerektiğini de bir kez daha yineledi.

Eylemde ayrıca Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da kısa bir konuşma gerçekleştirdi, "Kıb-Tek için yürünen yol doğru yol değildir" dedi.

Teknecik Elektrik Santrali'ndeki eyleme ana muhalafet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yanı sıra bir çok siyasi parti ile Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da destek verenler arasında yer aldı.

1. Fotoğraf: Makinelerde kullanılması gereken "normal" yakıt / 2. Fotoğraf: Şu anda makinelerde kullanılan "kötü" yakıt

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Doğrular, emekçiye atılan çamurla gizlenemez”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali önündeki eylemde basın açıklaması yaptı. “Perşembe günü bizi sabotajla suçlayanlar, hakaretler edip tutuklatmaya çalışanlar; ertesi gün ayılmış olacaklar ki, beyanatlarıyla 180 derece dönüş yaptılar” diyen Tuğcu, geçmişten bu yana her fırsatta dile getirdikleri talep ve eleştirilerin dinlendiğini ve yatırım yapılması için harekete geçildiğini söyledi.

“Kurguladıkları senaryonun geri teptiğini anlayıp, akıl dışı sabotaj iftirasından geri adım atmak zorunda kaldılar” ifadelerini kullanan Ahmet Tuğcu, makinelerin bozulmasına ve elektriklerin kesilmesinin tanklardaki yakıtın kötü yakıtın olduğunu bir kez daha yineledi.

Bakanlar Kurulu’nda bir gecede çıkarılan yasa gücünde yasa gücünde kararname çıkarıldığını da hatırlatan El-Sen Başkanı Tuğcu, “EL-SEN’in bıkmayıp usanmadan söylediği taleplerini en sonunda kabul ettiler. Doğrular, emekçiye atılan çamurla gizlenemez. Sicilleri yalan dolanlarla dolu olduğundan yine sözleri somut adımlara dönüşene dek kimseye rahat yok. Bu makinelerin temiz yakıtla çalıştığı bir geleceği garanti altına almadan, bu kara duman bitmeden kimseye rahat yok. Takipçi olacağız. Sorumluluklarını her fırsatta onlara hatırlatacağız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek’in “özerk” bir yapıya kavuşturulması gerektiğini de bir kez daha yineledi.