Venedik döneminden günümüze Mağusa’nın bandabuliyası

Serhat KÜÇÜKÖNDER

Mağusa Kaleiçi’nde bulunan ve geçmişi Venedik dönemine kadar uzanan bandabuliya, şimdilerde; sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan bir mekâna dönüştü.

Adanın, Osmanlı ve Britanya idaresinde olduğu süreçte, ticari merkez şeklinde yapılaşan bandabuliya, o dönemlerde sebze-meyve ve et pazarı olarak hizmete sunulmuştu.

Bandabuliya, üstü kapalı belediye pazarı olarak kullanılırken 1980’lerde toplumsal ve ekonomik değişimle birlikte önemini kaybetti.

Daha sonra Gazimağusa Belediyesi’nin çalışmaları ardından kullanıma açılan mekân günümüzde çeşitli sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmaya başlandı.

Belediye yetkilileri tarafından “çok kullanımlı alan” olarak tabir edilen mekân Mağusa Kaleiçi’nin göbeğinde yer alıyor.

Aynı zamanda içerisinde 19 çeşit ve 3 bin kitap kapasiteli kütüphane bulunan mekân, öğrenciler ve halk için ücretsiz ders çalışma, kitap okuma alanı ve ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

Cumartesi günleri kadın el sanatları stantlarının açıldığı mekânda son üç ay içerisinde çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Kitap tanıtımı, resim sergisi, satranç turnuvası, konser, film gösterimi, koro çalışmaları, çocuklar için masal anlatımı, fotoğraf sergisi gibi etkinliklerin gerçekleştiği Bandabuliya’nın tarihi yapısı ve akustiği sayesinde Othello Çok Sesli Korosu’da çalışmalarını burada yürütüyor.

Belediye yetkililerinden elde edilen bilgiye göre halka açık olan mekânı kullanmak, etkinlik düzenlemek için dilekçe usulü ile Gazimağusa Belediyesi’nin Kültür ve Sanat birimine başvuru yapmak yeterli oluyor.