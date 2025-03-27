“Velileri eğitim sistemine sahip çıkmaya davet ediyoruz”

İrsen Küçük Ortaokulu (İKO) öğretmenleri, eğitim sistemine sahip çıkma çağrısında bulundu.

Öğretmenler, laiklik ve bilimsel düşünceyi esas alan bir anlayışı benimsediklerini belirterek, Atatürkçü bir eğitim anlayışı doğrultusunda öğrencilerin özgürce düşünebilen, çağdaş ve akılcı bireyler olarak yetişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin dini sembollerle yönlendirilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden öğretmenler, bireylerin kıyafet tercihlerinin bilinçli bir karar olması gerektiğini, ancak 18 yaş altındaki çocukların zihinsel ve duygusal gelişimleri açısından karar alma süreçlerinde dengesiz ve kararsız olabileceklerini dile getirdi.

Eğitimin amacının, öğrencilere sorgulama yeteneği kazandırmak ve onları çağdaş bireyler olarak yetiştirmek olduğunu vurgulayan öğretmenler, eğitim kurumlarının dini sembollerle şekillendirilmesinin, okulların ideolojik çatışma alanına dönüşmesine neden olabileceğini belirtti.

Öğretmenler, özellikle Disiplin Tüzüğü'nde yapılan düzenlemeler nedeniyle eğitim sisteminde yaşanan değişikliklerin büyük bir tartışma yarattığını, bu düzenlemelerin İrsen Küçük Ortaokulu'nda yaşanan olaylarla birlikte somut bir şekilde gözler önüne serildiğini aktardı.

Öğretmenler yaşananları şöyle özetledi:

Bir öğrencinin başörtüsüyle okula gelmesi üzerine, okul idaresi ve rehberlik servisi, öğrencinin psikolojik olarak etkilenmemesi için aileyle temas kurarak bilgilendirme yaptı.

Okul idaresi, konuyla ilgili resmi yazıyı Bakanlığa gönderdi ve görüş talep etti.

Bakanlık tarafından herhangi bir yanıt alınmazken, 10 günlük yasal süreç içinde de geri dönüş sağlanmadı.

Belirsizlik ve hukuki süreçteki tıkanıklık nedeniyle öğretmenler sendika ile birlikte hareket ederek ortak bir karar aldı.

“Bilimsel, laik ve demokratik eğitim anlayışına zarar verecek her türlü düzenlemeye karşı duracağız”

“Bilimsel, laik ve demokratik eğitim anlayışına zarar verecek her türlü düzenlemeye karşı duracağız”

diyen öğretmenler, öğrencilerin pedagojik gelişimini olumsuz etkileyecek ve eğitim sistemini politize edecek uygulamalara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Siyasi otoritelerin eğitim sistemini araçsallaştırma girişimlerine karşı velileri ve halkı bilinçli olmaya davet eden öğretmenler, “Eğitimde tarafsız ve eşit bir ortam korunmalıdır.” diyerek velileri desteğe çağırdı.