Veliler: "Makamlar sizinse çocuklar bizimdir”

“Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi” adı altında örgütlenen veliler, kamu okullarında eğitim gören çocuklarının, bakımsız binalar nedeniyle güvende olmadığına işaret etti, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na “Tarihe ‘katil bakan’ olarak mı geçmek istiyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Aileler, “Eğer makamlarınızdan ve koltuklarınızdan vazgeçemiyorsanız, bilin ki makamlar sizinse çocuklar bizimdir” vurgusu yaptı.

Gönyeli Çemberi’nde toplanan veliler ve çocuklar, ellerinde “Eğitimi Çamura Batırdınız”, “Makamlar Sizinse, Çocuklar Bizimdir”, “Çadıra Alışamadık, Konteyner Yaptınız, Koskoca Yaz Geçti, Havaya Baktınız” yazılı parktırlar tutarak, Eğitim Bakanlığı’nı protesto etti.

Eyleme, velilerin yanı sıra; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy ve Milletvekilleri, Sami Özuslu ile Ürün Solyalı ayrıca Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay katılım gösterdi.

Eylemde, hareket adına basın açıklamasını okuyan Melek Arabacıoğlu, “İsyanımız var! İsyanımız, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz evlatlarımızın acısı ilk günkü gibi içimizdeyken, Mağusa’da dahil tüm bölgelerde enkaz gibi okullara çocuklarımızı göndermek zorunda kalışımızadır” dedi.

Halk olarak UBP – YDP – DP Hükümeti ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Anayasal görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini istediklerini söyleyen Arabacıoğlu, şöyle devam etti:

“Veli hareketi olarak bizler, deniz aşırı dayatmaları, çocuklarımıza ırkçı, cinsiyetçi, gerici kitaplar okutulmasını istemiyoruz. Günün koşullarına uygun, laik, bilimsel, çağdaş eğitim verilsin istiyoruz. Temiz ve güvenli okul binaları, yemekhaneler istiyoruz. Torpille atanan değil, öğretmenlik mesleğini yapabilecek kişilerin istihdam edilmesini istiyoruz. Bakanlık, okullara yeterli bütçe ayırsın; vatandaştan bağış adı altında para toplanmasın istiyoruz. Vergisini ödeyen her yurttaşın evladı kamusal eğitimden ücretsiz faydalansın istiyoruz.”

Velilerin tam gün eğitime karşı olmadığını, tam gün adı atlında, güvenliksiz, altyapısız, plansız ve hazırlıksız şekilde dayatılan ‘tam gün rezilliğe’ karşı olduklarını ifade eden Arabacıoğlu, “ Sizin zorla dayattığınız bu eğitim, biz velilerin gözünde eğitim değildir” dedi.

Yarım gün eğitimde bile güvende olmayan çocukların, her an damı, kolonu çöken veya çökme tehlikesindeki okul binalarında eğitim görmelerine karşı olduklarını ifade eden Arabacıoğlu, “Geçen yıl çökme riski var diye kapattığınız ve bu yıl eğitime açtığınız riskli okullara çocuklarımızı götürmeye karşıyız” dedi.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na seslenen Arabacıoğlu, “Bilmiyorsanız bir kez daha söyleyelim; her gün bir okulda duvarlar çöküyor. Çok şükür bugün de çöken noktadan biri geçmedi diye şükreder duruma geldik. Hangi kitaptaki yanış bilgi çocuğumun beynine sokulacak kaygısıyla yaşamak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

Arabacıoğlu, “Okullarda yapmadığınız güçlendirme, almadığınız güvenlik tedbirleri nedeniyle birinin başına bir şey gelse, tarihe ‘katil bakan’ olarak geçecek olmak sizi hiç korkutmuyor mu?” sorusunu sorarak, “Böyle bir durum yaşanması halinde sizden hesap sormayı hiç kimseye bırakmayacağız! Herkes bilsin! Bakan duysun! Muhalefet anlasın!” dedi.

Atabacıoğlu son olarak, “Eğer makamlarınızdan ve koltuklarınızdan vazgeçemiyorsanız, bilin ki makamlar sizinse çocuklar bizimdir” vurgusu yaptı.