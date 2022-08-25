Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu doğruları söylemeye davet etti.

Eğitim Bakanı’nın yaz tatilinde okulların fiziki yapılarının güçlendirilmesi, sorunlarının çözülmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi yerine ‘öğretmen haklarını budamaya’ yoğunlaştığını kaydetti.

Sendika adına yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun öğretmen sendikaları ve öğretmenlerin ders saatleri ile ilgili gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandığı ifade edilerek, “Nazım Çavuşoğlu bu şekilde okullardaki gerçek sorunları örtbas etmeye mi çalışmaktadır?” denildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu’na çeşitli sorular yönlendirildi, “Veliler çocuklarını gönül rahatlığı ile bu okullara gönderebilir diye çağrı yapacak mısınız?” denildi…

Bakan Çavuşoğlu ile kamuoyu önünde eğitimdeki tüm sorunları konuşma ve tartışma çağrısı yapan sendika, bu talebini yineledi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Sn. Nazım Çavuşoğlu'nu Kamuoyuna Doğruları Söylemeye Davet Ediyoruz

Yaz tatilleri okulların fiziki yapılarının güçlendirildiği, okul sorunlarının çözümlendiği ve ihtiyaçlarının giderildiği bir dönem olması gerekirken ve bütün bunları yapmak Eğitim Bakanlığı yetkililerinin görevi iken, ne yazık ki Eğitim Bakanlığının başındaki kişi yaz tatilini öğretmen haklarını budamak için fırsat bilmiştir.

Eğitim sisteminde ve okullarımızda çözülmesi ivedi dağ gibi sorunlar ortada dururken, bu sorunları görmezden gelip öğretmenlerin özlük haklarına saldırmak iyi niyetten uzak bir anlayıştır. Eğitim Bakanı konuk olarak katıldığı programlarda hem öğretmen sendikaları hem de öğretmenlerimizin ders saatleri ile ilgili gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanmakta, suni gündem yaratmaya çalışmaktadır. Nazım Çavuşoğlu bu şekilde okullardaki gerçek sorunları örtbas etmeye mi çalışmaktadır?

Bizler Sn. Nazım Çavuşoğlu'nun şu soruları cevaplamasını talep ediyoruz:

- Sn. Çavuşoğlu, yıkılmaya yüz tutmuş, kolonları çatlamış, çatıları çökme tehlikesi taşıyan okullarımıza ait fotoğrafları "birkaç çatlak duvar" olarak nitelendirdiniz. Birkaç çatlak duvar diye ifade ettiğiniz bu okullarımızda öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğinin risk altında olmadığını söyleyebilir misiniz?

- Veliler çocuklarını gönül rahatlığı ile bu okullara gönderebilir diye çağrı yapacak mısınız?

- “Birkaç çatlak duvar” diye bahsettiğiniz okullarla ilgili Eğitim Bakanlığının bir çalışması var mı? Kaç tane okulumuz bu durumdadır?

- Eğitime ve topluma kazandırdığınızı iddia ettiğiniz 13 okulun kaç tanesi Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştır?

- Avrupa Birliği projeleri ile okullarımıza yapılan laboratuvarlara Eğitim Bakanlığının kaç kuruş katkısı olmuştur?

- Yeni okulların yapılması, eski okulların kaderine terk edilmesini mi gerektirmektedir?

- Yıkık dökük okullarımızın tamiratıyla ilgili "Okul Aile Birlikleri ve sendikalar da okullardaki tamiratı üstlenebilir" söyleminiz bir Eğitim Bakanının sarf edeceği sözler mi? Okul ihtiyaçlarını gidermek, okulları tamir etmek Okul Aile Birlikleri ve sendikaların görevi mi?

- Okullara trafo için harcanan 3-4 milyon TL’nin "çok büyük meblağlar" olduğunu belirtiyorsunuz. Bunları karşılamak devletin görevi değil mi? Yurt dışı temsilciliklerine yıllık 96 milyon TL, müşavirlere yıllık 45 milyon TL’nin de "çok büyük meblağlar" olduğunu düşünüyor musunuz?

- 3 öğrencinin bulunduğu Gaziantep'e 4800 Euro maaşla kültür ve eğitim ataşesi atanması, okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasından daha mı önemli ve gereklidir?

Eğitim Bakanının değersizleştirmeye çalıştığı ve konuşmaktan kaçındığı bu sorunlar bize göre hayati denecek kadar ciddi sorunlardır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, bizler Sn. Çavuşoğlu ile kamuoyu önünde

eğitimdeki tüm sorunları konuşmaya ve tartışmaya hazırız.

Bu konudaki çağrımızı ve talebimizi bir kez daha yineleriz.