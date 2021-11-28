Ve 69 bin sterlinin iptal kararı yayınlandı

Tepkiler sonuç verdi, hükümet geri adım attı.

69 bin Sterlinlik karar iptal

Hükümet, tanıtım için Azerbaycan’dan ülkeye heyet davet edilmesi ve 69 bin sterlin ödenmesi yönünde aldığı kararını iptal etti.

Bakanlar Kurulu’nun 23 Kasım’da aldığı kararın iptal edildiğine ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, döviz kurlarında yaşanan fahiş denilecek orandaki yükseliş dikkate alınarak, Azerbaycan'dan ülkeye davet edilen ekibe ait masraflarının karşılanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 23 Kasım’da aldığı F.S.(K-I)138-2021 sayılı kararın iptal edildiği belirtildi.

69 bin sterlin kararının iptaline yönelik adım

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