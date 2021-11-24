Vatikan Kıbrıs’a elçilik açıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, büyükelçilik binası inşa etmek üzere Vatikan’a devlet arazisi kiralayacak.

Güneydeki haber kaynaklarına göre karar, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında alındı.

Bakanlar Kurulu’nun Vatikan’a büyükelçilik binası inşa edilmek üzere kiralanmasına karar verdiği arazinin Eğlence’de olduğu, bina inşaatının, yetkili makamlarından gerekli izinlerin alınmasından itibaren 5 yıl içinde tamamlanacağı kaydedildi.

Öte yandan Papa Francis, Kıbrıs’ı 2-4 Aralık’ta ziyaret edecek. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Papa ile yapacağı görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, çözüm çabaları Türkiye’nin faaliyetlerini gündeme getirmesi bekleniyor.