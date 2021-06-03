Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin altı ay içerisinde 2 bin 500 vatandaşlık vermesini eleştirerek, vatandaşlık uygulamasının Kıbrıslı Türklerin iradesini ipotek altına almaya yönelik olduğunu söyledi, vatandaşlık uygulamalarına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, beceriksizlikleri ve vizyonsuzluğu ile, halkımıza yaşattıklarının faturasını, sandıkta ödeyeceğini bildiği için, her zaman yaptığı gibi yine hoyratça vatandaşlık dağıtmaya başladı.

Pandemi nedeniyle birçok işyeri kapanırken binlerce insanımız işsiz kalmış, binlerce çalışanın gelirleri düşmüş, asgari ücretle çalışanlar açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilmiştir. Kamu görevlilerinin, emeklilerin hayat pahalılığı ödeneği dondurulup çalışanlar yüksek enflasyon karşısında korumasız bırakılırken UBP-DP-YDP Hükümeti zam yapmaya devam ederek adeta halkı açlığa mahkum etmiştir. Ekonomik krizin faturasını halka kesen hükümet diğer yandan yandaş istihdamına ve müdür müsteşar atamalarına devam etmektedir.

Tüm bunları izleyen halkımız, hesap gününü beklemektedir. Kendi vatandaşından umudunu kesen hükümet panik içinde her seçim öncesi olduğu gibi vatandaşlık dağıtımına hız vermiştir. Altı ay içinde 2500 kişiye vatandaşlık verilmesi bu ruh halinin göstergesidir. Koltukta kalma uğruna nüfus yapısını değiştirerek halkının iradesini ipotek altına almaya çalışmak bir hükümetin halkına karşı işleyebileceği en büyük suçtur.

UBP-DP-YDP Hükümetinin Kıbrıs Türk Halkının iradesini ipotek altına almaya yönelik vatandaşlık uygulamalarına karşı, tüm muhalefet partilerini, demokratik kitle örgütlerini Kıbrıs Türk toplumunun iradesine sahip çıkmak, kendi ülkesinde azınlık durumuna düşmesini engellemek için ortak mücadeleye çağırırız.