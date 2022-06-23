“Vatandaşlara ucuz ve kaliteli hizmet verilmeli”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 23 Haziran Uluslararası Kamu Hizmeti Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kamuda verimli ve sürdürülebilir kaliteli hizmet sunumu için taleplerini paylaştı.

KTAMS tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar amacı gütmeyen kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşlara ucuz ve kaliteli hizmet vermenin esas olduğu vurgulanarak, kaliteli hizmet sunumunun sağlanması için yönetim, insan kaynağı ve teknik donanımın kalitesi ile verimliliğinin korunması gerektiği belirtildi.

“Üretime dayalı ve kendi kendine yeten bir ekonomik yapı oluşturulamaması nedeniyle tamamen dışa bağımlı bir duruma gelen ülkemiz dayatma ekonomik paketlerle yönetilir duruma gelmiştir. Bu da bizleri, en demokratik hakkımız olan seçme hakkımıza dahi müdahale edilmesini noktasına getirmiştir” denilen açıklamada, öz kaynakları kullanarak üretmenin, üretileni adil paylaşmanın, adaletli bir şekilde vergi toplamanın ve maddi ve insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın önemine vurgu yapıldı.

Talepler

Kuzey Kıbrıs’ta kamuda sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunumu konusunda başarılı olunduğunun söylenemeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, kamuda verimli ve sürdürülebilir kaliteli hizmet sunumu için şu talepler sıralandı:

“Nüfus kontrolü; liyakata dayalı istihdam; üst kademe yöneticilerinin sınavla ve liyakata dayalı atanması; yasaya aykırı istihdam yapılmaması; Nakil Tüzüğünün uygulanması ve partizanca nakiller yapılmaması; adaletli bir ödül ve ceza sistemi uygulanması; Kamu Görevlileri Yasası’nın güncellenmesi; adaletli vergi sistemi.”

Açıklamada, “23 Haziran Kamu Hizmeti Günü dolayısıyla ehemmiyetini vurguladığımız bu maddelerin itina ile dikkate alınarak, kaliteli ve sürdürülebilir bir kamu hizmeti sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyoruz” denildi.